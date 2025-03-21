Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aktivis Soroti Demo Tolak Revisi UU TNI di Gedung DPR

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |06:57 WIB
Aktivis Soroti Demo Tolak Revisi UU TNI di Gedung DPR
Aktivis Soroti Demo Revisi UU TNI di Gedung DPR/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Aksi penolakan Pengesahan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di depan Gedung DPR RI Senayan dan sejumlah daerah mendapat kecaman sejumlah pihak. Salah satunya dari Persaudaraan Pemuda Etnisitas Nusantara (Persaudaraan PENA).

Ketua Umum DPP Persaudaraan PENA, Achmad Suhawi menilai aksi anarkis seharusnya tidak terjadi dalam penyampaian pendapat atas kebijakan yang disusun dan resmi disahkan DPR. 

"Kami mengecam aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan alasan yang tidak ilmiah, menyebar fitnah, kebencian, dan hoaks atas kemungkinan kembalinya Dwifungsi ABRI atau TNI/Polri," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini mendorong aparat agar memproses oknum-oknum yang membuat anarkis dalam aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU TNI. 

"Meminta agar Polri menangkap pelaku dan aktor intelektual yang dengan sengaja memprovokasi aksi-aksi kekerasan," tegasnya.

Sekadar diketahui, massa aksi unjuk rasa penolak revisi undang-undang TNI melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hingga Kamis (20/3) sore. Unjuk rasa diwarnai aksi merobohkan pagar DPR RI yang berada di Jalan Gatot Soebroto.

 

Topik Artikel :
UU TNI RUU TNI Revisi UU TNI
Telusuri berita news lainnya
