HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Nyepi dan Lebaran, Dishub Jakarta Tiadakan Ganjil-Genap 28 Maret hingga 7 April 2025

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |13:17 WIB
Libur Nyepi dan Lebaran, Dishub Jakarta Tiadakan Ganjil-Genap 28 Maret hingga 7 April 2025
Dishub Jakarta Tiadakan Ganjil-Genap 28 Maret hingga 7 April 2025 (Foto : okezone)
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan selama periode libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1977 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah atau 28 Maret-7 April 2025 kebijakan ganjil-genap (Gage) di sejumlah ruas jalan Jakarta ditiadakan.

"Sehubungan dengan Libur dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1977 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah pada 28 Maret 2025 - 7 April 2025, ketentuan Ganjil Genap di Jakarta ditiadakan," kata Syafrin di Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Syafrin mengimbau masyarakat untuk tetap mengutamakan keselamatan di jalan dan berkendara dengan tertib sesuai agar perjalanan selalu selamat, aman, dan nyaman.

Syafrin menjelaskan kebijakan peniadaan Gage tak lain merujuk kepada SK Bersama Menteri Agama Nomor 1017 Tahun 2024, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2024 dan MenpanRB Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2025.

Selain itu, Pergub DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 Ayat 3: pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Sejatinya terdapat 25 ruas jalan dan 28 gerbang tol dalam kota yang kerap diberlakukan kebijakan Gage untuk mengurai kepadatan volume lalu lintas. Namun, bertepatan dengan libur nasional kebijakan itu ditiadakan hari ini.

(Angkasa Yudhistira)

      
