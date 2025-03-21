Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

10 Hari Jelang Lebaran 2025, Terminal Lebak Bulus Mulai Dipadati Pemudik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |12:59 WIB
10 Hari Jelang Lebaran 2025, Terminal Lebak Bulus Mulai Dipadati Pemudik
10 Hari Jelang Lebaran 2025, Terminal Lebak Bulus Mulai Dipadati Pemudik (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sepuluh hari menjelang Lebaran 2025 yang diperkirakan jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 mendatang, kawasan Terminal Lintasan Lebak Bulus yang ada di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terpantau sudah mulai dipadati pemudik meski jumlahnya belum begitu banyak.

Berdasarkan pantauan, kawasan Terminal Lintasan Lebak Bulus pada Jumat (21/3/2025) pagi hingga menjelang siang terpantau cukup sepi. Kendaraan bus yang ada di terminal itu pun hanya ada beberapa saja yang tampak standby hendak mengangkuti penumpang.

Di ruang-ruang tunggu, warung, dan area loket tiket bus Terminal Lebak Bulus pun terlihat tak begitu ramai. Meski begitu, terlihat adanya penumpang biasa dan ada beberapa pemudik yang membawa banyak barang dan tas hingga koper berniat pulang kampung.

Salah satu pemudik, Niken mengatakan, dia memilih mudik pada hari ini untuk menghindari kenaikan harga dan peningkatan jumlah penumpang Bus di saat lebaran. Terlebih, dia pun merupakan wirausaha sehingga bisa pulang kapanpun yang dia inginkan.

"Kalau saya kan jualan yah, beda sama pekerja misalnya kan harus menunggu libur kantor dahulu baru bisa mudik. Mudik sekarang ke Semarang biar gak berebut tiket dan harganya juga masih belum begitu naik," katanya saat berbincang di lokasi, Jumat (21/3/2025).

(Angkasa Yudhistira)

      
