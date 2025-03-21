Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lonjakan Pemudik di Terminal Lebak Bulus Diprediksi Terjadi pada H-3 Lebaran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |14:11 WIB
Lonjakan Pemudik di Terminal Lebak Bulus Diprediksi Terjadi pada H-3 Lebaran
Terminal Lebak Bulus (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Terminal Lintasan Lebak Bulus, Iman Syafril menyebutkan, pada H-3 Lebaran 2025, kawasan Terminal Lintasan Lebak Bulus yang berada di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan diprediksi mengalami lonjakan penumpang, khususnya oleh pemudik.

"Kalau tuk lonjakan penumpang sendiri di Terminal Lintasan Lebak Bulus diprediksi terjadi pada H-3 Lebaran atau tanggal 28 Maret 2025," ujarnya pada wartawan di lokasi, Jumat (21/3/2025).

Menurutnya, pada H-10 Lebaran 2025 atau Jumat ini, belum ada lonjakan penumpang, khusus lonjakan dari para pemudik. Di terminal lintasan itu, setiap harinya didatangi oleh sekira 150 penumpang.

"Biasanya mulai terasa ada pemudik saat H-7, puncaknya H-3 sampai Lebaran 2025. Diperkirakan ada 2 kali lonjakan penumpang saat H-3 atau 300-400 orang," tuturnya.

Ia menambahkan, biasanya tujuan favorit pemudik paling banyak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, seperti Yogyakarta hingga Solo. Guna mengantisipasi pemudik, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pendirian Posko Kesehatan atau Medis, Posko Rampchek Kendaraan, hingga Posko Pengamanan yang melibatkan berbagai petugas gabungan, termasuk petugas Pramuka.

(Arief Setyadi )

      
