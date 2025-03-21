Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Bogor Bakal Tindak Tegas Pungli Berkedok Minta THR oleh Ormas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |14:17 WIB
Polres Bogor Bakal Tindak Tegas Pungli Berkedok Minta THR oleh Ormas
Ilustrasi
A
A
A

BOGOR - Polisi akan menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang kedapatan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) terutama kepada para pengusaha di wilayah Kabupaten Bogor.

"Saya tindak, ormas yang minta THR saya tindak gak boleh. Perintah bapak Presiden tegas," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (21/3/2025).

Kata dia, pihaknya pun tidak segan untuk menangkap anggota ormas yang tetap membandel.

"Kalau ada ya saya tangkap. Kalau ada yang melawan, ya saya tindakan tegas," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak akan mentolerir segala tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan. Apabila ditemukan, diharapkan kepada masyarakat untuk segera melapor.

"Kita akan tegaskan bahwa tidak ada yang menganggu keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Bogor, karena saya bersama TNI, Bupati akan menindak tegas siapapun itu," pungkasnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polres Bogor ormas Pungli THR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190490//anies_baswedan-IQqG_large.jpg
Luncurkan KTA Gerakan Rakyat, Anies Baswedan: Kita Mimpikan Indonesia Hutannya Lebih Hijau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613//bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526//wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179798//polri-HNSn_large.jpg
Polres Bogor Bongkar Peredaran 15 Kg Ganja Asal Aceh hingga Sita Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169411//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-BZ5q_large.jpg
KPK Dalami Dugaan THR Pegawai Direktorat PPTKA dari Agen TKA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement