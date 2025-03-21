Polres Bogor Bakal Tindak Tegas Pungli Berkedok Minta THR oleh Ormas

BOGOR - Polisi akan menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang kedapatan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) terutama kepada para pengusaha di wilayah Kabupaten Bogor.

"Saya tindak, ormas yang minta THR saya tindak gak boleh. Perintah bapak Presiden tegas," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Jumat (21/3/2025).

Kata dia, pihaknya pun tidak segan untuk menangkap anggota ormas yang tetap membandel.

"Kalau ada ya saya tangkap. Kalau ada yang melawan, ya saya tindakan tegas," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga tidak akan mentolerir segala tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan. Apabila ditemukan, diharapkan kepada masyarakat untuk segera melapor.

"Kita akan tegaskan bahwa tidak ada yang menganggu keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Bogor, karena saya bersama TNI, Bupati akan menindak tegas siapapun itu," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)