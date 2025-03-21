Brimob Disiapkan di Jalur Alternatif Puncak saat Libur Lebaran, Antisipasi Joki Tembak!

BOGOR - Jalur alternatif yang berada di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor akan dijaga ketat anggota Brimob. Mereka berjaga untuk mengamankan wisatawan selama libur Hari Raya Idul Fitri.

"Seluruh Jalur Puncak yang jalur alternatif, saya pastikan saya akan jaga dengan pasukan Brimob," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

Penempatan anggota Brimob itu bertujuan untuk memberikan rasa aman khususnya kepada wisatasan yang melintas. Baik dari tindak premanisme maupun joki jalur alternatif yang menembak harga.

"Saya tidak ingin ada orang orang yang memanfaatkan dengan menjadi joki dengan memeras masyarakat yang ingin berlibur. Sehingga, liburan masyarakat bisa kita jaga sesuai dengan tagline aman dan nyaman," tegasnya.

Di samping itu, tambah Rio, wisata di Kabupaten Bogor sedianya tidak hanya di kawasan Puncak. Sehingga, pihaknya berharap kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menyampaikan alternatif pilihan masyarakat untuk berwisata.

"Pariwisata di Kabupaten Bogor ini bukan hanya di Puncak tapi di seluruh kecamatan ini sangat bagus. Sehingga sarankan untuk Diskominfo bisa syiarkan kemasyarakat agar bisa dimana-mana," pungkasnya.



(Khafid Mardiyansyah)