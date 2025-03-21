Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir dan Pasar Senen

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |19:03 WIB
Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir dan Pasar Senen
Situasi pemuidk di Pasar Senen (Foto: Okezone/Refi)
A
A
A

JAKARTA - Arus mudik Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 1446 Hijriah/2025 mulai terlihat dari sejumlah stasiun Daop 1 Jakarta yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025) atau H-10 Lebaran. 

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menjelaskan pada hari-hari berikutnya, okupansi diperkirakan terus meningkat, terutama menjelang puncak arus mudik. Ia telah memprediksi tanggal terjadinya potensi lonjakan pemudik dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen dengan okupansi 100-102 persen pemudik.

"Tren keberangkatan penumpang dari tanggal 21 Maret-11 April 2025 puncak keberangkatan di Stasiun Gambir pada 28-29 Maret 2025 dengan okupansi mencapai 100% dan Stasiun Pasar Senen terjadi 21-25 Maret dan 30 Maret-1 April 2025 dengan okupansi 101-102%," ucap Ixfan dalam keterangannya dikutip, Jumat (21/3).

Ixfan menyebut untuk angkutan lebaran 2025 menunjukan lonjakan yang sangat signifikan menjelang H-10 lebaran terutama di Stasiun Pasar Senen mencapai okupansi maksimal. Sejumlah tujuan favorit pemudik masih ke wilayah Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

"Tujuan favorit Yogya, Lempuyangan, Surabaya, dan Semarang Tawang," ujarnya.

Ixfan mengatakan untuk keberangkatan hari ini, Jumat, 21 Maret 2025, terdapat 83 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dengan 46.186 seat tersedia. Dari jumlah tersebut, 36.579 tiket telah terjual, dengan okupansi 79 persen.

"Stasiun Gambir: 45 perjalanan KA, tiket terjual 11.217 seat (okupansi 53%). Stasiun Pasar Senen: 38 perjalanan KA, tiket terjual 25.362 seat (okupansi 102%, melebihi kapasitas karena adanya penyesuaian seat tambahan)," ungkapnya.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191809//korlap_porter_stasiun_pasar_senen_khamid-qYnV_large.jpg
Momen Libur Nataru Bawa Berkah bagi Porter Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191804//stasiun_gambir-sS7d_large.jpg
Libur Natal, 16.363 Penumpang Berangkat dari Stasiun Gambir Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191789//stasiun_senen-bVU5_large.jpg
Libur Natal, 14.980 Penumpang Berangkat dari Stasiun Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592//pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191457//menko_ahy_di_stasiun_gambir-9Umr_large.jpg
Tinjau Stasiun Gambir Jelang Libur Nataru, Ini Pesan AHY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191456//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-4QVx_large.jpg
Kapolri Tinjau Stasiun Pasar Senen, Pastikan Kesiapan Pengamanan dan Pelayanan Nataru 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement