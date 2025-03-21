Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran 2025 di Stasiun Gambir dan Pasar Senen

JAKARTA - Arus mudik Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 1446 Hijriah/2025 mulai terlihat dari sejumlah stasiun Daop 1 Jakarta yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025) atau H-10 Lebaran.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko menjelaskan pada hari-hari berikutnya, okupansi diperkirakan terus meningkat, terutama menjelang puncak arus mudik. Ia telah memprediksi tanggal terjadinya potensi lonjakan pemudik dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen dengan okupansi 100-102 persen pemudik.

"Tren keberangkatan penumpang dari tanggal 21 Maret-11 April 2025 puncak keberangkatan di Stasiun Gambir pada 28-29 Maret 2025 dengan okupansi mencapai 100% dan Stasiun Pasar Senen terjadi 21-25 Maret dan 30 Maret-1 April 2025 dengan okupansi 101-102%," ucap Ixfan dalam keterangannya dikutip, Jumat (21/3).

Ixfan menyebut untuk angkutan lebaran 2025 menunjukan lonjakan yang sangat signifikan menjelang H-10 lebaran terutama di Stasiun Pasar Senen mencapai okupansi maksimal. Sejumlah tujuan favorit pemudik masih ke wilayah Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya.

"Tujuan favorit Yogya, Lempuyangan, Surabaya, dan Semarang Tawang," ujarnya.

Ixfan mengatakan untuk keberangkatan hari ini, Jumat, 21 Maret 2025, terdapat 83 perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dengan 46.186 seat tersedia. Dari jumlah tersebut, 36.579 tiket telah terjual, dengan okupansi 79 persen.

"Stasiun Gambir: 45 perjalanan KA, tiket terjual 11.217 seat (okupansi 53%). Stasiun Pasar Senen: 38 perjalanan KA, tiket terjual 25.362 seat (okupansi 102%, melebihi kapasitas karena adanya penyesuaian seat tambahan)," ungkapnya.



(Khafid Mardiyansyah)