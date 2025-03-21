Pramono Minta Walikota hingga Lurah Layani Warga Jakarta dengan Hati



JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebutkan, dia ingin para Walikota, Camat, hingga Lurah yang ada di Jakarta melayani warga Jakarta dengan hati. Hal itu disampaikan Pram dalam Instagram pribadinya @pramonoanungw beberapa waktu lalu.

"InsyaAllah kami terus memberikan contoh dan mengevaluasi para Walikota, Camat, dan Lurah untuk tetap melayani masyarakat dengan hati," kata Pram sebagaimana dilihat dari Instagram pribadinya pada Jumat (21/3/2025).

Dalam video yang diunggah di Instagram Pram, terdapat cuplikan-cuplikan gambar menampilkan pertemuan Pram dengan Walikota Jakarta Barat, Uus Kuswanto dan Lurah Kembangan Selatan RM Pradana Putra di Balaikota Jakarta pada Selasa, 18 Maret 2025 kemarin. Bahkan, terdapat pula cuplikan saat Lurah RM Pradana tengah melakukan evakuasi warga terdampak banjir.

Aksi Lurah Kembangan Selatan yang menggendong seorang anak kecil ditengah banjir itu mendapatkan apresiasi dari Pram lantaran dinilai bekerja cepat dalam merespon masyarakat. Aksi Lurah Kembangan Selatan yang mendapatkan respon baik dari masyarakat itu diminta untuk terus dipertahankan karena patut dijadikan panutan Lurah dan Camat di Jakarta dalam melayani masyarakat.

"Hari ini bertemu Mas Danang (danangrm) sebagai Lurah Kembangan Selatan. Apresiasi setinggi-tingginya untuk lurah yang kerja keras dan gercep ini," kata Pram lagi.





