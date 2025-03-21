Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Mudik Lebaran, Jalur Kalimalang dan Pantura Bekasi Masih Minim Penerangan

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |20:05 WIB
Jalur Kalimalang dan Pantura Bekasi (foto: Okezone)
Jalur Kalimalang dan Pantura Bekasi (foto: Okezone)
BEKASI - Menjelang H-10 Mudik Lebaran 2025, Jalur mudik di Jalan Inspeksi Kalimalang dan Pantura Kabupaten Bekasi, masih minim penerangan. Pemkab Bekasi tengah mengupayakan penerangan di sepanjang dua jalur mudik tersebut.

Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustofa mengatakan, hasil monitoring Kepolisian bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi untuk jalan inspeksi Kalimalang dan Pantura kondisi jalannya tidak ada masalah. 

"Artinya, masih baik untuk dilintasi pengendara saat mudik lebaran 2025. Kondisi jalan tidak ada kendala, sejumlah kerusakan sudah diperbaiki, hanya pada penerangan lampu jalan saja," kata Mustofa, Jumat (21/3/2025).

Mustofa menuturkan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar terkait penerangan jalan yang masih minim.

Diharapkan, ketika mulai arus mudik dan balik lebaran penerangan jalan di jalur mudik itu sudah ditangani.

"Kita sudah komunikasi ke teman- teman pemda dan provinsi agar dipastikan kembali, sehingga pas arus mudik dan balik bisa digunakan dengan baik," katanya.

 

