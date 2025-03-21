Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngeri! Buronan Kasus Penipuan Tewas Dimutilasi, Jasadnya Ditemukan di Freezer

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |17:47 WIB
Ngeri! Buronan Kasus Penipuan Tewas Dimutilasi, Jasadnya Ditemukan di Freezer
Korban Mutilasi (foto: Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Seorang buron kasus penipuan, Jefry Rarun (54) ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi di dalam rumah di Villa Regency 2, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Jasad korban ditemukan di dalam freezer.

Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono mengungkapkan, kasus ini terungkap pada Kamis, 13 Maret 2025. Berawal ketika anggota Polres Metro Jakarta Utara mendatangi rumah Jefry Rarun di Tangerang.

“Pada awalnya pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara mendatangi kediaman korban JR di Jalan Baru, Pasar Kemis, Villa Regency 2, Kecamatan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, untuk melakukan penangkapan terhadap korban JF, sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Utara,” kata Baktiar dalam kerangannya, Jumat (21/3/2025).

Saat anggota Polres Metro Jakarta Utara datang ke rumah tersebut, pihak kepolisian tidak mendapati Jefry Rarun. Saat itu, polisi bertemu dengan pria inisial MR, yang belakangan diketahui merupakan pembunuh Jefry.

“Kemudian petugas melihat lemari pendingin yang diikat rantai. Kemudian karena mencurigakan, petugas meminta kepada tersangka MR untuk membuka lemari pendingin tersebut,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
