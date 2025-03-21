Usai Konsolidasi, DPW Perindo Jakarta Bagi-Bagi Takjil

JAKARTA - Jajaran DPW Partai Perindo DKI Jakarta menggelar konsolidasi yang juga dihadiri oleh seluruh pengurus DPC se-Jakarta, di pada Jumat (21/3/2025). Acara konsolidasi ini diselenggarakan di kantor DPW Partai Perindo Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Ketua DPW Partai Perindo DK Jakarta, Effendi Syahputra menyampaikan kegiatan konsolidasi ini ditutup dengan agenda bakti sosial. Seluruh pengurus partai perindo terjun langsung ke jalan membagikan santapan buka puasa.

"Ya hari ini DPW Perindo dki menggelar acara bakti sosial tadi di dahului rapat konsolidasi seluruh pengurus dpc seluruh Jakarta yang hari ini kita kumpulkan. Kita juga bikin kegiatan sosial dengan membagi-bagikan takjil," ucap Effendi.

Adapun, paket berbuka puasa itu dibagikan kepada pengendara yang melintas di depan kantor DPW Partai Perindo Jakarta. Jumlahnya ada 1.000 makanan yang dibagikan hari ini.