Bersama MNC Peduli, PMI Jakpus Bagikan Sembako hingga Santunan

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat (Jakpus), menggelar kegiatan bakti PMI bersama MNC Peduli dan mitra-mitra lainnya. Kegiatan ini berupa pembagian sembako hingga santunan kepada anak yatim dan duafa.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan bakti PMI dalam rangka memberikan bantuan berupa sembako dan santunan terutama kepada fakir miskin yatim dan juga relawan PMI," kata Ketua PMI Jakpus, Asep Djuanda, Jumat (21/3/2025).



Menurutnya, dalam kegiatan bakti PMI ini bukan hanya membagikan sembako dan santunan. Lebih dari itu, Asep menyebutkan telah menggelar kegiatan donor darah.



Menurutnya, dalam kegiatan tersebut, pihaknya menargetkan dapat mengumpulkan dua ribu kantong darah guna memenuhi kebutuhan selama ramadan.



Asep menambahkan, mengapresiasi MNC Peduli yang berperan aktif dalam sejumlah kegiatannya. Menurutnya, MNC Peduli cukup banyak membantu beberapa program yang mereka lakukan.



"Alhamdulillah sudah beberapa kali kita lakukan kegiatan MNC Peduli selalu hadir bersama kita," ujarnya.

(Awaludin)