Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

PMI dan MNC Peduli Bagi-bagi Sembako dan Santunan, Penerima Manfaat: Sangat Baik 

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |20:29 WIB
PMI dan MNC Peduli Bagi-bagi Sembako dan Santunan, Penerima Manfaat: Sangat Baik 
PMI dan MNC Peduli bagikan sembako
A
A
A

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat (Jakpus), menggelar kegiatan bakti PMI bersama MNC Peduli dan mitra-mitra lainnya, Jumat (21/3/2025). 

Salah satu penerima manfaat, Herwanto mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Sebab, manfaatnya dirasakan betul oleh penerima. 

"Cukup bagus apalagi untuk ke masyarakat ya, saya tahu persis bahwa PMI itu organisasi kemanusiaan jadi pendapat saya itu sangat baik sekali," kata Herwanto di Kantor PMI Jakpus, Jumat (21/3/2025). 

Sebelumnya, Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat (Jakpus), menggelar kegiatan bakti PMI bersama MNC Peduli dan mitra-mitra lainnya. Kegiatan ini berupa pembagian sembako hingga santunan kepada anak yatim dan duafa. 

"Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan bakti PMI dalam rangka memberikan bantuan berupa sembako dan santunan terutama kepada fakir miskin yatim dan juga relawan PMI," kata Ketua PMI Jakpus, Asep Djuanda, Jumat (21/3/2025). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PMI PMI Jakarta Pusat MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191126//pmi_jakarta_pusat_menggelar_fun_walk_humanity_di_monas-o4Me_large.jpg
Ribuan Relawan dan PMR Meriahkan Fun Walk Humanity PMI Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190942//wali_nagari_salareh_aia_timur_ahmad_fauzi-oDGb_large.jpg
Wali Nagari Salareh Aia Timur Apresiasi Bantuan MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190924//wakil_ketua_mnc_peduli_syafril_nasution_di_posko_pengungsian_nagari_salareh_aia_timur-l7hH_large.jpg
MNC Peduli Salurkan 8,5 Ton Logistik untuk Korban Banjir Bandang Agam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/624/3190905//mnc_peduli-poAh_large.jpg
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190653//regina_pacis-JUSs_large.jpeg
Tak Sekadar Belajar di Kelas, Siswa Regina Pacis Tumbuhkan Empati Lewat Donasi Banjir Sumatera 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/624/3190629//regina_pacis-GaUz_large.jpg
Sekolah Regina Pacis Jakarta Salurkan Bantuan ke Sumatera Melalui MNC Peduli 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement