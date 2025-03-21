PMI dan MNC Peduli Bagi-bagi Sembako dan Santunan, Penerima Manfaat: Sangat Baik

JAKARTA - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat (Jakpus), menggelar kegiatan bakti PMI bersama MNC Peduli dan mitra-mitra lainnya, Jumat (21/3/2025).

Salah satu penerima manfaat, Herwanto mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Sebab, manfaatnya dirasakan betul oleh penerima.

"Cukup bagus apalagi untuk ke masyarakat ya, saya tahu persis bahwa PMI itu organisasi kemanusiaan jadi pendapat saya itu sangat baik sekali," kata Herwanto di Kantor PMI Jakpus, Jumat (21/3/2025).

Sebelumnya, Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat (Jakpus), menggelar kegiatan bakti PMI bersama MNC Peduli dan mitra-mitra lainnya. Kegiatan ini berupa pembagian sembako hingga santunan kepada anak yatim dan duafa.

"Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan bakti PMI dalam rangka memberikan bantuan berupa sembako dan santunan terutama kepada fakir miskin yatim dan juga relawan PMI," kata Ketua PMI Jakpus, Asep Djuanda, Jumat (21/3/2025).