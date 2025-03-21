Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dewan Kota Jakpus: MNC Peduli Luar Biasa Kegiatannya

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |20:38 WIB
JAKARTA - Ketua Dewan Kota (Dekot) Jakarta Pusat (Jakpus) Nasirman Chaniago mengapresiasi kinerja MNC Peduli. Menurutnya, wadah CSR MNC Group itu dikenal aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 

"Selaku perwakilan masyarakat selama ini mendengar ya, MNC Peduli luar biasa kegiatannya, hari ini terbukti ikut membantu kegiatan PMI dalam melaksanakan kegiatan hari ini," kata Nasirman di Kantor PMI Jakpus, Jumat (21/3/2025). 

Nasirman berharap, MNC Peduli terus berperan aktif di bidangnya. Sebab, masih banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan. 

"Ini jelas sangat bermanfaat bagi warga terutama warga yang tidak mampu dan sebagainya itu sebagai bukti fungsi-fungsi sosial dari MNC group," ujarnya. 

Sebelumnya, Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat (Jakpus), menggelar kegiatan bakti PMI bersama MNC Peduli dan mitra-mitra lainnya. Kegiatan ini berupa pembagian sembako hingga santunan kepada anak yatim dan duafa. 

