Ini Motif Pelaku Mutilasi Buronan Kasus Penipuan di Tangerang

JAKARTA - Buron kasus penipuan, Jefry Rarun (52) tewas dimutilasi sepupunya sendiri, Marcelino Rarun, di Villa Regency 2 Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Marcelino pun mengaku membunuh sepupunya itu lantaran dendam.

Kapolresta Tangerang, Kombes Baktiar Joko Mujiono menjelaskan, pembunuhan itu berawal ketika Jefry meminta sepupunya, Marcelino untuk mencarikan mobil milik temannya yang dibawa kabur oleh orang

“Namun karena tersangka MR tidak dapat menemukan mobil tersebut, maka korban marah-marah kepada tersangka MR, sehingga membuat tersangka MR kesal kepada korban,” kata Baktiar, Jumat (21/3/2025).

Marcelino pun kesal dengan perlakuan Jefry tersebut. Terlebih, ia sering mendapat perlakuan kasar sejak kecil.

“Sehingga tersangka terpikir untuk membeli gergaji besi yang akan dipergunakan untuk mutilasi korban sambil menunggu kesempatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban,” ujar dia.