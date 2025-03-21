Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Penampakan Freezer Tempat Tubuh Buronan Penipuan Dimutilasi 8 Bagian

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 21 Maret 2025 |21:07 WIB
Begini Penampakan Freezer Tempat Tubuh Buronan Penipuan Dimutilasi 8 Bagian
Freezer tempat tubuh buronan penipuan dimutilasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang buron kasus penipuan, Jefry Rarun (54) dibunuh hingga dimutilasi oleh sepupunya sendiri Marcellino Rarun (24) di dalam rumah di Villa Regency 2, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Potongan tubuh Jefry disimpan di dalam sebuah freezer.

Dari foto yang diterima, terlihat Freezer itu ditampilkan saat jumpa pers di Polresta Tangerang. Freezer itu berwarna putih itu berukuran sekitar 60 x 40 cm.

Di dalam freezer itu, jasad Jefry Rarun disimpan oleh tersangka Marcelino Rarun yang diketahui merupakan sepupunya sendiri. Saat ini freezer yang menjadi saksi bisu pembunuhan itu disita polisi.

Dimutilasi hingga 8 bagian

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono menyebutkan, jasad korban ditemukan di dalam freezer dan terbagi menjadi 8 bagian.

“Tubuh korban terpisah menjadi 8 bagian,” ucap dia, Jumat (21/3/2025).

Baktiar menuturkan, MR membunuh JR pada tanggal 23 Desember 2023 lalu. Saat itu, JR baru selesai mandi langsung ditikam oleh MR dari arah belakang.

“Dengan menggunakan pisau dapur ke bagian leher, bagian belakangnya, bagian kiri sebanyak 5 kali, lalu menusuk bagian dada kiri korban sebanyak 2 kali,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191687//boiyen-Cj8Z_large.jpg
Suami Boiyen Terlibat Kasus Penipuan dan Penggelapan Dana Investasi, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189788//tersangka_ayu_puspita-eMuE_large.jpg
Polisi: Tiga Orang di Kasus WO Ayu Puspita Masih Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189715//viral-ERaZ_large.jpg
WO Ayu Puspita Pakai Skema Ponzi, Polisi: Uang Calon Pengantin untuk Penuhi Gaya Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189728//viral-486J_large.jpg
Polisi Telusuri Aset WO Ayu Puspita untuk Ganti Rugi ke Pengantin Korban Penipuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189678//viral-gGBE_large.jpg
Modus Licik WO Ayu Puspita Jerat Korbannya, Tawarkan Paket Nikah dan Honeymoon Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189677//viral-haWi_large.jpg
Duh! Ayu Puspita Liburan Keluar Negeri hingga Bayar Cicilan Rumah Pakai Uang Calon Pengantin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement