Ditolak Bertemu Kadinkes Bekasi, Sejumlah Anggota Ormas Ngamuk

BEKASI - Viral di media sosial, aksi sekelompok anggota salah satu ormas yang mengamuk di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi terekam CCTV, pada Selasa (18/3/2025) lalu. Aksi itu dilakukan lantaran ditolak untuk bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan.

Diketahui, sekelompok orang yang mengatasnamakan Ormas Laskar Merah Putih itu dengan sengaja melakukan teror dengan mengotori lantai dengan alas kaki yang berlumuran tanah merah. Bahkan para anggota ormas tersebut juga mengeluarkan sampah dari tong sampah serta membuang air pembuangan mesin AC ke lantai depan pintu masuk kantor Dinkes tersebut.

"Benar, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, sekitar jam 09.00 WIB datang sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas Laskar Merah Putih ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi," jelas Kapolsek Cikarang Pusat, AKP Elia Umboh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/3/2025).

Lebih lanjut kata Umboh, kelompok ormas tersebut bermaksud menemui Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bekasi dengan alasan ngopi bareng, namun pada saat bersamaan sang Kadis sedang berada diluar kantor untuk menghadiri agenda rapat.

"Tetapi sekelompok orang tersebut tidak terima dan marah marah di Kantor Dinas kesehatan," lanjutnya.