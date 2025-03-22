Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunung Dukono Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.100 Meter

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |08:51 WIB
Gunung Dukono Meletus, Luncurkan Abu Vulkanik 1.100 Meter
Gunung Dukono erupsi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara meletus lagi, Sabtu 22 Maret 2025, pukul 07.47 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan tinggi letusan 1100 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 07:47 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 1100 m di atas puncak (± 2187 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Bambang Sugiono dalam keterangan resminya.

Bambang melaporkan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung, wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Bambang mengatakan mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

“Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan,” imbaunya.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/340/3188921//gunung_semeru_erupsi-36HG_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lagi, Kolom Abu Mencapai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187673//gunung_semeru_erupsi-uy62_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187467//gunung_semeru_erupsi-hit4_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Belasan Kali sejak Dini Hari, Kolom Abu Capai 1,1 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/340/3185585//gunung_lewotobi_laki_laki-A6Dp_large.jpg
Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Meningkat, PVMBG Minta Warga Menjauh Radius 6 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183835//gunung_semeru_erupsi-dSWE_large.jpg
Gunung Semeru Erupsi, Kolom Abu Capai 500 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179321//gunung_semeru_erupsi-kfmn_large.jpg
Gunung Semeru Kembali Erupsi, Kolom Abu Capai 600 Meter di Atas Puncak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement