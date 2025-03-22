Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Sekolah Rakyat Putus Rantai Kemiskinan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |13:31 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok BPMI Setpres.
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok BPMI Setpres.
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Sekolah Rakyat. Ini merupakan program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. 

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada 21 Maret 2025, Presiden Prabowo mengumumkan pada tahun ini akan dibangun 200 sekolah berasrama dengan target seribu siswa per-sekolah. 

"Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," kata Prabowo dikutip Sabtu (22/3/2025).

Prabowo menekankan program ini bukan sekadar membangun fasilitas pendidikan, tetapi sebuah langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat miskin. 

"Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan," ujarnya. 

Prabowo juga menargetkan 53 sekolah pertama dapat diresmikan dalam tiga bulan ke depan. Menurutnya, Kementerian Sosial telah memiliki sejumlah gedung yang bisa segera direnovasi untuk mempercepat realisasi program ini. Sementara 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat. 

 

