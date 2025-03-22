Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H-9 Lebaran, Ribuan Kendaraan Sudah Keluar Jakarta Lewat Tol Cikampek

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |15:29 WIB
H-9 Lebaran, Ribuan Kendaraan Sudah Keluar Jakarta Lewat Tol Cikampek
Kondisi Arus Lalin di Jalan Tol Jelang Lebaran 2025. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 9.000 kendaraan terpantau keluar dari Jakarta melalui Gerbang Tol Cikampek Utama (Cikatama) pada H-9 Lebaran saat ini. Meski begitu, saat ini kondisi lalu lintas masih terpantau ramai lancar.

Dari pantauan Okezone, kondisi lalu lintas terkini di ruas Tol Cikatama terpantau ramai lancar, tidak ada terlihat kemacetan di ruas tol. Bahkan terpantau kendaraan yang melintas dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal.

Sementara itu, berdasarkan data dari Jasa Marga terhitung sejak pukul 06.00 WIB hingga berita ini ditayangkan sudah lebih dari 9.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta melewati Gerbang Tol Cikampek Utama menuju ke arah Palimanan.

Terpantau ada waktu-waktu yang menjadi favorit bagi para pemudik melakukan perjalanan yakni pada pagi hari sekitar pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi. Kemudian juga pada malam hari pada pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Artinya pada waktu tersebut intensitas dan juga volume kendaraan ini mengalami peningkatan.

Jasa Marga telah memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Gerbang Tol Cikatama diprediksi mengalami kepadatan diantaranya GT Kalihurip Utama, kemudian GT Ciawi dan GT Cikupa.

Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, pihak Jasa Marga bersama Kepolisian melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas di antaranya adalah one way dan juga contraflow. Namun keduanya ini bersifat situasional artinya akan diberlakukan apabila volume kendaraan dan juga intensitas kendaraan ini mengalami peningkatan. 

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement