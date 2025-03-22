Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Gelombang Laut Mencapai 4 Meter di Sejumlah Perairan 22-25 Maret 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |16:06 WIB
BMKG: Waspada Gelombang Laut Mencapai 4 Meter di Sejumlah Perairan 22-25 Maret 2025
Ilustrasi
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang laut tinggi mencapai 4 meter yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan periode 22-25 Maret 2025

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi oleh adanya pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari Barat Laut - Timur Laut dengan kecepatan angin berkisar 8 - 30 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya - Barat Laut dengan kecepatan angin berkisar 6 - 30 knot.

“Kecepatan angin tertinggi  terpantau di Laut Natuna Utara, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, Selat Makassar bagian selatan, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafuru,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Sabtu (22/3/2025).

BMKG mengatakan kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1.25 - 2.5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia Barat Kep. Nias, Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Hindia Selatan Banten, Selat Karimata bagian utara, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian timur, Laut Bali, Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru bagian tengah, Laut Arafuru bagian timur, Laut Sulawesi bagian tengah.

Selanjutnya, Laut Maluku, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Kep. Mentawai, Samudra Hindia Barat Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian tengah, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sumbawa, Laut Seram, Laut Arafuru bagian barat, Laut Arafuru bagian utara, Laut Sulawesi bagian barat, Laut Sulawesi bagian timur, Samudra Pasifik Utara Maluku.

Sedangkan, pada gelombang yang lebih tinggi di kisaran 2.50 - 4.0 meter berpeluang terjadi di Laut Natuna utara, Samudra Hindia Selatan DI Yogyakarta, Samudra Hindia Selatan Bali, Samudra Hindia Selatan NTT, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan NTB, Samudra Pasifik Utara Papua Barat

 

