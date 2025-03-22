157.909 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek di H-10 Lebaran

JAKARTA - Sebanyak 157.909 kendaraan telah meninggalkan Jabotabek melalui empat Gerbang Tol (GT) Utama pada Jumat, 21 Maret 2025 atau H-10 Lebaran. Adapun empat gerbang yang dimaksud yaitu, GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung), GT Cikupa (menuju arah Merak), dan GT Ciawi (menuju arah Puncak).

"PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 157.909 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 libur Idul Fitri 1446H/2025 yang jatuh pada periode Jumat (21 Maret 2025)," kata Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, dalam keterangan, Sabtu (22/3/2025).

Lisye menyampaikan, bahwa total volume kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 37,1% atau 115.141 kendaraan jika dibanding dengan periode libur IdulFitri 2024 atau lebih rendah -0,3%, alias 158.442 kendaraan jika dibandingkan dengan lalin normal.

"Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 70.800 kendaraan (44,8%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 51.505 kendaraan (32,6%) menuju arah Barat (Merak), dan 35.604 kendaraan (22,5%) menuju arah Selatan (Puncak)," sambungnya.

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

1. Arah Timur (Trans Jawa & Bandung)

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 34.726 kendaraan, meningkat sebesar 10,6% dari lalin normal.

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 36.074 kendaraan, lebih rendah -4,8% dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 70.800 kendaraan, meningkat sebesar 2,2% dari lalin normal.