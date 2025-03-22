Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setelah Teror Kepala Babi, Kantor Tempo Dikirimi Bangkai Tikus yang Dipenggal

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |18:38 WIB
Setelah Teror Kepala Babi, Kantor Tempo Dikirimi Bangkai Tikus yang Dipenggal
Kantor Tempo (Foto: Tempo)
A
A
A

JAKARTA – Setelah paket potongan kepala babi, kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus yang dipenggal. Petugas kebersihan Tempo menemukannya kardus berisi enam ekor tikus pada Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.00 WIB.

Petugas kebersihan Tempo menduga kotak kardus yang dibungkus dengan kertas kado bermotif bunga mawar merah itu berisi mi instan. Kotak itu sedikit penyok. Ketika ia membukanya, kotak kardus berisi kepala tikus.

Petugas kebersihan itu lalu memanggil petugas kebersihan lain dan satpam Tempo. Ketika mereka membukanya, ada enam bangkai tikus dengan kepala terpenggal yang ditumpuk dengan badannya. Tak ada tulisan apa pun di kotak kardus tersebut.

Pemeriksaan sementara oleh manajemen gedung, bungkusan berisi bangkai tikus itu dilempar orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat Jakarta Selatan.

Petugas keamanan menduga kotak bangkai tikus itu mengenai mobil yang sedang diparkir sebelum membentur aspal. Ada jejak baret pada mobil yang terkenal lemparan kotak tikus itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/340/3191454//penangkapan_teroris-IElM_large.jpg
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Terminal Suruh Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/337/3190945//polri_waspadai_ancaman_terorisme-SZM5_large.jpg
Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518//terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186890//terorisme-JXN1_large.jpg
Kasus Ledakan SMAN 72, Pakar UI Bongkar Strategi Radikalisasi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185708//donald_trump-8X9y_large.jpg
Trump Bakal Labeli Cabang-Cabang Ikhwanul Muslimin sebagai Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396//bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement