HOME NEWS NASIONAL

Kapolda Metro Jaya Imbau Pemudik Istirahat Secukupnya Agar Tak Ada Penumpukan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |19:29 WIB
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto meminta para pemudik tak beristirahat lama-lama di rest area sehingga tak terjadi penumpukan kendaraan berujung kemacetan.

"Pengalaman masa lalu, juga imbauan, kalau memang mau istirahat ya istirahat secukupnya. Jangan sampai istirahat kelamaan sehingga numpuk, numpuk di tol jalur tadinya misal 4-5 lajur jadi 2 atau 1, itu menimbulkan kemacetan," ujarnya pada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat yang mudik diminta beristirahat secukupnya dan kembali melanjutkan perjalanannya usai beristirahat. Pasalnya, diperkirakan cukup banyak pemudik yang akan melintasi jalan tol, tepatnya Tol Jakarta-Cikampek.

