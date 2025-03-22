Prabowo Bertemu Ustadz Adi Hidayat dan Perwakilan Al Azhar Kairo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ustadz Adi Hidayat bersama sejumlah perwakilan dari Universitas Al Azhar Kairo di Ruang Majelis, lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, pada Jumat, 21 Maret 2025.

"Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Mesir, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah Islam," tulis keterangan resmi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (22/3/2025).

Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan para tamu di Ruang Majelis. Kepala Negara juga tampak berbincang hangat dengan Ustaz Adi Hidayat serta para ulama dan akademisi dari Al Azhar Kairo yang hadir, di antaranya Abdallah Mohamed Hemeida, Ibrahim Mohamed Anwar, Ahmed Hassan Ahmed, Mostafa Yassin Saleh, Rabei Ismail Elsobki, Maisara Galal Elbawab, Ahmed Elawady, Ahmed Abdelhalim, Ali Elsayed Attia, Ahmed Abdelazim Eltabak, serta Ustaz Mamduh Tirmidzi.

Dalam kesempatan itu, Ustaz Adi Hidayat menyampaikan rasa syukur atas sambutan hangat dari Presiden. Dia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antara Indonesia dan Al Azhar, terutama dalam memperkuat pemahaman Islam yang rahmatan lil alamin.

Pertemuan juga diisi dengan diskusi ringan mengenai upaya pengembangan pendidikan agama di Indonesia serta rencana kolaborasi antara pesantren-pesantren di Tanah Air dengan Universitas Al Azhar. Selain berdiskusi, para perwakilan Al Azhar juga menyerahkan proposal penelitian kepada Presiden Prabowo.