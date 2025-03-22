Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral! Penampakan Rumah Mewah Anggota TNI Terduga Pelaku Penembakan Polisi di Lampung

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |20:37 WIB
Viral! Penampakan Rumah Mewah Anggota TNI Terduga Pelaku Penembakan Polisi di Lampung
Penampakan Dua Rumah Personel TNI dan Polri Kasus Penembakan di Lampung. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Penampakan rumah mewah diduga milik anggota TNI terduga pelaku penembakan terhadap tiga anggota Polres Way Kanan viral di media sosial. Dalam foto dan video yang beredar terlihat rumah mewah milik Kopka Bazarsyah yang dicat berwarna putih lengkap dengan pagar besi berwarna hitam.

Terlihat pula mobil mewah jenis fortuner berwarna hitam di garasi rumah milik Kopka Bazarsyah. Mobil mewah yang sama juga sempat diunggah oleh Kopka Bazarsyah di akun media sosial miliknya.

Selain itu, Kopka Bazarsyah juga mempunyai kendaraan lainnya berupa mobil Toyota Hilux dan motor koleksi Yamaha RX-King. Selanjutnya foto rumah mewah milik terduga pelaku kedua yakni Peltu Yun Heri Lubis turut beredar di media sosial. Rumahnya terlihat didominasi cat berwarna putih dengan aksen hijau di bagian pilar.

Kedua rumah mewah milik terduga pelaku penembakan itu bertolak belakang dengan Kapolsek Negara Batin AKP Anumerta Lusiyanto yang menjadi korban.

Jauh dari kata mewah, rumah AKP Anumerta Lusiyanto justru hanyalah bangunan sederhana. Rumahnya tidak dilapis dengan cat seperti kedua pelaku melainkan hanya plesteran semen semata.

Pada beberapa bagian sisi rumahnya justru terlihat bata merah yang menjadi pondasi tanpa dilapis dengan dinding semen. Selain itu tidak ada pagar pembatas ataupun kendaraan mewah di rumah milik AKP Anumerta Lusiyanto. 

 

