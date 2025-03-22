Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil Gencar Safari Ramadhan, Disebut Bawa Semangat Egaliter

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |21:03 WIB
Bahlil Gencar Safari Ramadhan, Disebut Bawa Semangat Egaliter
Bahlil Lahadalia
A
A
A

JAKARTA – Pendiri Advisory Center for Development (ADCENT), M Shoim Haris, menilai Safari Ramadhan yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bukan sekadar kegiatan spiritual, tetapi sebuah langkah penting dalam menyegarkan kembali identitas dasar Republik Indonesia.

Menurut Shoim, Safari Ramadhan yang diisi dengan silaturahmi ke pesantren, diskusi bersama kiai dan santri, serta ziarah ke makam ulama, mencerminkan upaya merekatkan kembali hubungan historis antara ulama dan umara. Relasi ini, katanya, merupakan fondasi kuat dalam kelahiran dan keberlangsungan republik.

“Safari Ramadhan yang dilakukan Golkar melalui Bahlil adalah bentuk penyegaran atas relasi historis tersebut. Republik ini tidak dibangun oleh elite semata, melainkan melalui sinergi ulama, intelektual, dan kaum pergerakan,” ujar Shoim dalam keterangan tertulis pada Sabtu (22/03/2025).

Ia menekankan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara yang berdiri di atas nilai-nilai religius yang bersifat universal: keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Dalam pandangannya, langkah politik Bahlil yang menekankan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan keberpihakan terhadap industrialisasi nasional melalui hilirisasi, sejalan dengan cita-cita konstitusi.

Shoim juga menyambungkan kegiatan Safari Ramadhan dengan upaya mengingatkan publik tentang esensi republik. Ia menyebut bahwa para pendiri bangsa dengan sengaja menolak konsep “kawulo” yang menunjukkan posisi rakyat sebagai bawahan. Sebaliknya, mereka memilih istilah “rakyat” yang menandakan pemilik sah negara.

“Konsep rakyat adalah konsep kepemilikan dan tanggung jawab. Negara ini didirikan untuk melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh rakyat tanpa kecuali. Itulah semangat yang kini dibawa kembali oleh Bahlil dalam perjalanannya menyapa masyarakat,” jelasnya.

Shoim menilai, kisah hidup Bahlil yang berasal dari latar belakang sederhana menjadi inspirasi kuat dalam Safari Ramadhan ini. Dari anak tukang cuci di Papua, sopir angkot sambil sekolah, hingga dipercaya menjadi menteri dan pimpinan partai besar, adalah narasi pembuka harapan bagi rakyat kecil dan santri untuk percaya bahwa republik ini masih memberi ruang bagi semua.

 

ramadhan Golkar Bahlil Lahadalia
