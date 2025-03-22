Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Imbauan Resmi Kakorlantas: Mudik Jangan Pakai Motor

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |21:04 WIB
JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkapkan sejumlah manfaat mudik tanpa sepeda motor.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengatakan bahwa pemudik memang tidak dilarang menggunakan sepeda motor. Namun alangkah baiknya apabila mudik dilaksanakan dengan memanfaatkan moda transportasi ataupun layanan mudik lainnya.

"Kami tidak melarang pemudik naik motor, tapi hanya menghimbau. Oleh sebab itu, cara bertindak untuk melayani kendaraan yang roda dua ini menjadi prioritas,” kata Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, dalam beberapa kesempatan.

Kakorlantas merekomendasikan agar masyarakat yang hendak menggunakan sepeda motor untuk memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah maupun BUMN.

Himbauan agar masyarakat lebih memilih moda transportasi lainnya dalam mudik itu guna meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Di mana kendaraan roda dua paling banyak terlibat.

Halaman:
1 2
      
