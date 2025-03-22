Warga Antusias Ikut Donor Darah Bareng PMI Jakpus: Senang Bisa Bantu Orang

JAKARTA - Warga mengaku antusias terhadap kegiatan penggalangan donor darah yang digelar Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Pusat yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat.

Salah satu warga yang menjadi pendonor ialah Jikim (18). Jikim mengaku baru pertama kali menjadi pendonor darah.

"Diajak temen karena sebelumnya belum pernah donor jadi pengin nyoba. Awalnya deg-degan karena takut, tapi ternyata pas dijalanin engga sakit," ucap Jikim, Sabtu (22/3/2025).

Kegiatan donor darah ini, menurutnya juga tidak menggangu ibadah puasanya. Jikim bahkan mengaku tidak merasakan pusing seperti kebanyakan orang.

"Engga mengganggu, awalnya dipikir enggak bakal kuat ternyata justru malah kuat," tutur dia.