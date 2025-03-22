Hadiri Safari Ramadhan di Sumut, Kapolri: Meningkatkan Sinergisitas Umara dan Ulama

SUMUT - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Raya Al-Mashun, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (22/3/2025).

Menurut Sigit, kegiatan merupakan ajang untuk terus menjalin silaturahmi dan semakin menguatkan sinergisitas antara TNI, Polri, Ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh unsur elemen lainnya.

"Alhamdulillah hari ini kami bisa melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Raya Al-Mashun, bersama-sama dengan TNI kemudian polri, tokoh ulama, masyarakat. Dan tentunya menjadi salah satu kegiatan yang tentunya kita harapkan bisa membawa kemanfaatan meningkatkan sinergisitas antara TNI, Polri dan masyarakat, Umara dan Ulama," kata Sigit.

Selain itu, kata Sigit, kegiatan ini juga bersamaan dengan momentum Bulan Suci Ramadhan serta menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.

Dengan terwujudnya sinergisitas, Sigit menyebut, akan menciptakan situasi kamtibmas yang aman, lancar dan damai.