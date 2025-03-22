Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Pastikan Usut dan Berikan Pelayanan Terbaik Terkait Dugaan Teror Kepala Babi-Bangkai Tikus ke Kantor Tempo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |22:09 WIB
Kapolri Pastikan Usut dan Berikan Pelayanan Terbaik Terkait Dugaan Teror Kepala Babi-Bangkai Tikus ke Kantor Tempo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bakal mengusut tuntas dugaan teror pengiriman kepala babi tanpa telinga dan bangkai tikus dengan kepala terpenggal ke Kantor Media Tempo. 

Sigit mengungkapkan bahwa, telah menginstruksikan Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. 

"Peristiwa di media Tempo saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut," kata Sigit di Medan, Sabtu (22/3/2025).

Bahkan, kata Sigit, Polri bakal berikan pelayanan terbaik untuk mengusut peristiwa tersebut.

"Kita semua akan memberikan pelayanan terbaik untuk bisa tindaklanjuti hal-hal tersebut," ujar Sigit. 

Sebelumnya, setelah paket potongan kepala babi, kantor redaksi Tempo mendapatkan kiriman kedua berupa kotak berisi bangkai tikus yang dipenggal. Petugas kebersihan Tempo menemukannya kardus berisi enam ekor tikus pada Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
