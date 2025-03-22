Kisah Inspiratif Gadis Talakar Dirikan Komunitas Sosial Bantu Penyintas Kanker

JAKARTA - Sri Wulandari merupakan sosok wanita muda penuh inspirasi yang dapat memberikan pembelajaran bagi kita semua. Dia membuktikan kebaikan yang ditabur akan selalu menemukan jalannya untuk kembali.

Perempuan muda yang akrab disapa Wulan ini menunjukkan bahwa berbagi dengan sesama tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga membuka jalan menuju pencapaian lebih besar.

Berkarir sebagai Senior Account Officer (SAO) di PNM Mekaar, Wulan telah lama melihat perjuangan perempuan tangguh yang berusaha untuk keluarga. Salah satunya adalah ibunya yang juga nasabah PNM Mekaar dan mendorongnya untuk turut jadi bagian dari pemberdaya usaha perempuan prasejahtera.

“Dulu waktu saya SMA ibu itu nasabah Mekaar, setiap minggu ada mba AO yang datang ke rumah. Dan saat lulus, ibu pingin saya bisa bermanfaat juga buat orang lain dan menyuruh saya daftar ke PNM. Sebab, Ibu merasa bisa jalan terus usahanya berkat dibantu Mekaar,”ujarnya, Sabtu (22/3/20205).

Ia pun menuruti Ibunya untuk bergabung dengan PNM, setelah tidak lolos mendaftar kuliah jurusan kedokteran sesuai cita-citanya. Hari-hari bekerja Wulan jalani sesuai dengan pesan ibunya.

“Menurut Ibu, buat bermanfaat bagi orang lain ada banyak cara dan nggak harus nunggu jadi hebat,” tambah gadis kelahiran Takalar, Sulawesi Selatan ini.

Berbekal keyakinan bahwa sebagian rezeki yang diperoleh adalah hak orang lain, sejak 2018 ia membentuk komunitas sosial bersama rekan-rekannya.

Melalui inisiatif ini, mereka rutin menyalurkan bantuan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia dan berbagai panti asuhan.

Semangat kebaikan yang ia tanam pun menular. Kini komunitasnya berkembang dengan partisipasi dari teman-temannya di unit PNM.