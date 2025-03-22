Gelar Festival Dai TikTok, Cak Imin: Jangan Pernah Berhenti Membaca!

JAKARTA - DKN Garda Bangsa menggelar Festival Dai TikTok dan lomba editing video dalam rangka tasyakuran hari lahir (Harlah) ke-26. Acara tersebut diikuti puluhan peserta dari sejumlah daerah di Indonesia.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar bangga melihat kualitas dan potensi dai muda yang tampil dalam Grand Final Festival Dai TikTok yang digelar DKN Garda Bangsa pada Sabtu, 22 Maret 2025.

"Saya ikut bangga, bersyukur dan semakin optimis melihat masa depan dai Indonesia,"kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Sabtu (22/3/2025).

"Semua model komunikasi dan pola penyajian materinya dahsyat, variasinya banyak, yang Melayu menunjukkan variasi kemelayuannya, yang Jawa juga lihai menunjukkan kejawaannya. Ini menunjukkan khazanah yang luar biasa,"sambungnya.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu menitipkan pesan kepada seluruh peserta Festival Dai tersebut agar istikamah membaca.

Cak Imin -- panggilan akrabnya--mengatakan, dengan membaca cakrawala ilmu akan terus terjaga, dan bukan tidak mungkin akan menjadi dai yang unggul.

"Satu-satuya cara agar bisa menjadi dai unggul adalah membaca. Jangan pernah berhenti membaca. Banyak dai karena sudah tidak ada waktu membaca kualitasnya jadi begitu-begitu saja," katanya.

"Saya yakin dai yang ada sekarang ini akan bisa disalip oleh para dai ini (finalis Festival Dai TikTok Garda Bangsa). Tapi ya itu syaratnya harus terus membaca,"tandasnya.

Festival Dai TikTok yang digelar dalam rangka tasyakur Harlah ke-26 Garda Bangsa tersebut diikuti oleh peserta disabilitas. Afri, salah satu peserta mengapreasi Garda Bangsa lantaran telah memberikan kesempatan sama dan setara bagi setiap peserta.