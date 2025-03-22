Angin Puting Beliung Terjang Jakut, Sejumlah Rumah Rusak

JAKARTA - Angin puting beliung melanda kawasan Bendungan Melayu Utara, Jakarta Utara pada Sabtu (22/3/2025). Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 03.14 WIB dini hari.

"Ya benar, menurut laporan sementara Petugas P2B BPBD Jakarta Utara," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dihubungi.

Dia menambahkan, bahwa jajarannya kini sedang menuju ke lokasi kejadian.

Adapun, bedasarkan video yang diunggah akun instagram @Jakut.info, sang perekam video mengabdikan momen angin puting beliung yang terjadi di sebuah gang pemukiman warga. Nampak, pakaian yang dijemur warga bergoyang-goyang diterpa angin kencang tersebut.

"Woy angin puting beliung woy, demi Allah angin puting beliung," kata perekam video.

Pasca kejadian terlihat, beberapa sampah berserakan di jalan akibat angin tersebut. Beberapa rumah juga terlihat rusak akibat musibah ini.

(Awaludin)