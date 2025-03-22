Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Angin Puting Beliung Terjang Jakut, Sejumlah Rumah Rusak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |05:11 WIB
Angin puting beliung (foto: freepik)
JAKARTA - Angin puting beliung melanda kawasan Bendungan Melayu Utara, Jakarta Utara pada Sabtu (22/3/2025). Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 03.14 WIB dini hari.

"Ya benar, menurut laporan sementara Petugas P2B BPBD Jakarta Utara," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan saat dihubungi.

Dia menambahkan, bahwa jajarannya kini sedang menuju ke lokasi kejadian.

Adapun, bedasarkan video yang diunggah akun instagram @Jakut.info, sang perekam video mengabdikan momen angin puting beliung yang terjadi di sebuah gang pemukiman warga. Nampak, pakaian yang dijemur warga bergoyang-goyang diterpa angin kencang tersebut.

"Woy angin puting beliung woy, demi Allah angin puting beliung," kata perekam video.

Pasca kejadian terlihat, beberapa sampah berserakan di jalan akibat angin tersebut. Beberapa rumah juga terlihat rusak akibat musibah ini.

(Awaludin)

      
Berita Terkait
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
Angin Puting Beliung Hebohkan Warga Bojonggede Bogor, Begini Penjelasan BMKG
Ratusan Rumah Warga di Gowa Porak-poranda Diterjang Angin Puting Beliung
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
Angin Kencang Terjang Aceh Utara, Fasilitas Kesehatan hingga Puluhan Rumah Rusak Berat
Banjir Masih Rendam Sebagian Wilayah Jakarta, di Pondok Labu Setinggi 120 Cm
