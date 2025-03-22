Kepergok Hendak Curi Motor, Dua Pria Ini Babak Belur Dipukuli Massa

JAKARTA - Dua pelaku kawanan maling berinisial DA alias Batok (28) dan RR (19) babak belur dihajar masyarakat usai terpergok saat hendak mencuri sepeda motor jenis Honda Beat di Jalan Nilam, Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025) siang. Beruntung, Polisi segera datang dan mengamankan keduanya sebelum amukan warga semakin brutal.

Kini kedua pelaku diamankan di Polsek Kemayoran, DA diketahui sebagai residivis yang sudah empat kali melakukan pencurian motor di wilayah tersebut.

"Polisi kini memburu penadah motor curian berinisial AWI yang diduga berada di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara," ujar Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiansyah, Sabtu (22/3/2025).

Agung menjelaskan korban, JJA (17), awalnya memarkir sepeda motornya dalam keadaan terkunci sebelum menunaikan salat Jumat. Namun, tak lama setelah ibadah selesai, ia mendengar teriakan warga yang berusaha menangkap maling.