Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepergok Hendak Curi Motor, Dua Pria Ini Babak Belur Dipukuli Massa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |07:05 WIB
Kepergok Hendak Curi Motor, Dua Pria Ini Babak Belur Dipukuli Massa
Pencurian Motor (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua pelaku kawanan maling berinisial DA alias Batok (28) dan RR (19) babak belur dihajar masyarakat usai terpergok saat hendak mencuri sepeda motor jenis Honda Beat di Jalan Nilam, Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (21/3/2025) siang. Beruntung, Polisi segera datang dan mengamankan keduanya sebelum amukan warga semakin brutal.

Kini kedua pelaku diamankan di Polsek Kemayoran, DA diketahui sebagai residivis yang sudah empat kali melakukan pencurian motor di wilayah tersebut. 

"Polisi kini memburu penadah motor curian berinisial AWI yang diduga berada di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara," ujar Kapolsek Kemayoran, Kompol Agung Ardiansyah, Sabtu (22/3/2025).

Agung menjelaskan korban, JJA (17), awalnya memarkir sepeda motornya dalam keadaan terkunci sebelum menunaikan salat Jumat. Namun, tak lama setelah ibadah selesai, ia mendengar teriakan warga yang berusaha menangkap maling.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189749//pasutri_pencuri_uang_pedagang_bakso-72YN_large.jpg
Modus Borong Bakso, Pasutri Ini Tega Curi Uang Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188827//kebakaran-Mi7D_large.jpg
6 Fakta Kebakaran di Gedung Terra Drone Kemayoran, Karyawan Panik hingga 22 Tewas Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188819//kebakaran-jmsE_large.jpg
Kronologi Mencekam Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, 22 Orang Tewas Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188816//kebakaran-iPzg_large.jpg
22 Orang Tewas di Kebakaran Gedung Terra Drone Kemayoran, Mayoritas Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188772//kebakaran_gedung_terra_drone-nOMX_large.jpg
Kebakaran Gedung Gedung Terra Drone Kemayoran, 20 Orang Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389//pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement