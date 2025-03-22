Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tolak Promosi LGBT, Puluhan Massa Geruduk Kantor MUI

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |05:55 WIB
Tolak Promosi LGBT, Puluhan Massa Geruduk Kantor MUI
Massa aksi di depan kantor MUI (foto: dok ist)
JAKARTA - Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, digeruduk puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Indonesia Care Tolak LBGT (Skin Care Tolak LGBT), pada Jumat 21 Maret 2025.

Puluhan massa menggelar aksi damai untuk menolak segala bentuk legalisasi dan promosi LGBT di media sosial, yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Mereka mendesak MUI memberikan pernyataan penolakan terhadap kelompok LGBT. Mereka juga meminta agar MUI untuk menolak seluruh influencer, dan publik figur yang terindikasi sebagai kaum LGBT.

"Kami tidak membenci individu, namun kami menolak ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa dan agama. Untuk itu kami mendesak MUI agar menyerukan penolakan terhadap kaum LGBT yang dapat merusak harkat derajat kemanusiaan," ujar koordinator aksi, Irvan dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Tampak puluhan peserta aksi juga membawa spanduk dan poster berisi seruan moral, serta penolakan terhadap keberadaan kaum LGBT yang semakin hari kian meresahkan. Serta membawa poster sosok yang diduga influencer produk skincare yang belakangan viral karena dugaan penyuka sesama jenis.

 

Topik Artikel :
Promosi LGBT MUI LGBT
