HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ngamuk di Kantor Dinkes Bekasi, 5 Anggota Ormas Ditangkap

Ade Suhardi , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |05:44 WIB
Ngamuk di Kantor Dinkes Bekasi, 5 Anggota Ormas Ditangkap
Anggota ormas ditangkap polisi (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Polres Metro Bekasi menangkap lima orang anggota organisasi masyarakat (ormas) Laskar Merah Putih yang melakukan aksi anarkis, di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi pada Selasa 18 Maret 2025 lalu. Kelima anggota ormas itu kini dalam pemeriksaan polisi.

“Betul, ada lima yang sudah diamankan," ucap Kasatreskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar, saat dikonfirmasi, Sabtu (22/3/2025) dini hari.

Seno belum menjelaskan, secara detail terkait hal tersebut. Meski demikian para pelaku masih dalam pemeriksaan di Polres Metro Bekasi.

"Saat ini para pelaku sedang kami periksa di Polres Metro Bekasi,” kata Seno.

Seno menjelaskan, mulanya sekelompok orang yang mengatasnamakan Laskar Merah Putih ini mendatangi ke Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi sekitar pukul 09.00 WIB. Kedatangan mereka dengan tujuan menemui Kepala Dinas Kesehatan, yakni dr. Alamsyah.

 

Halaman:
1 2
      
