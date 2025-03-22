Video Aksi Premanismenya Viral, Jagoan Cikiwul Curiga Ada Penghianat di Ormasnya

BEKASI - Polisi menangkap Suhada (47), pria yang melakukan aksi premanisme pemalakan ke perusahaan di Kota Bekasi. Suhada mengaku tak mengetahui bagaimana video itu bisa viral lantaran dirinya mengaku sebagai Jagoan Cikiwul.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi mengatakan, Suhada saat itu datang bersama tiga temannya yaitu M, A dan D. Aksi cekcok Suhada dengan salah satu sekuriti kemudian direkam temannya sendiri.

"Berawal dari pada saat tersangka berkomunikasi dengan pihak sekuriti, Saudara M ini memvideokan," ucap Binsar kepada wartawan, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Video itu pun dibagikan kepada grup WhatsApp salah satu ormas cabang Bantargebang. Suhada dan M merupakan salah satu anggota ormas dan grup itu.