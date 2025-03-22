Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Video Aksi Premanismenya Viral, Jagoan Cikiwul Curiga Ada Penghianat di Ormasnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |09:14 WIB
Video Aksi Premanismenya Viral, Jagoan Cikiwul Curiga Ada Penghianat di Ormasnya
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi (foto: Okezone)
A
A
A

BEKASI - Polisi menangkap Suhada (47), pria yang melakukan aksi premanisme pemalakan ke perusahaan di Kota Bekasi. Suhada mengaku tak mengetahui bagaimana video itu bisa viral lantaran dirinya mengaku sebagai Jagoan Cikiwul.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi mengatakan, Suhada saat itu datang bersama tiga temannya yaitu M, A dan D. Aksi cekcok Suhada dengan salah satu sekuriti kemudian direkam temannya sendiri.

"Berawal dari pada saat tersangka berkomunikasi dengan pihak sekuriti, Saudara M ini memvideokan," ucap Binsar kepada wartawan, dikutip Sabtu (22/3/2025).

Video itu pun dibagikan kepada grup WhatsApp salah satu ormas cabang Bantargebang. Suhada dan M merupakan salah satu anggota ormas dan grup itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi THR Ormas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190959//kpk-9Xz2_large.jpg
Terungkap! Bupati Bekasi Ade Kuswara Minta Ijon Proyek ke Pengusaha hingga Rp14,2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3190955//kpk-UElY_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Tersangka Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188101//peredaran_uang_palsu_di_bekasi-HLlu_large.jpg
Modus Isi Bensin, Sindikat Uang Palsu di Bekasi Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187613//bonus_dan_thr-5u8B_large.png
Apakah Bonus Tahunan Sama dengan THR? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187534//rupiah-ftsT_large.png
Kapan THR Natal 2025 Bagi Pegawai Swasta dan BUMN Bakal Cair? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185503//pemulung_di_bekasi_tewas_akibat_ledakan_mortir-BQTq_large.jpg
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement