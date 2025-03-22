Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Alihkan Balap Liar, Pemkab Bogor dan TNI-Polri Bakal Gelar Event Balap Motor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |09:23 WIB
Alihkan Balap Liar, Pemkab Bogor dan TNI-Polri Bakal Gelar Event Balap Motor
Balap motor (foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor bersama TNI-Polri akan menggelar event balap motor bagi masyarakat khusunya anak-anak muda. Event tersebut digelar agar mengalihkan kegiatan balap liar yang kerap terjadi di jalanan yang membahayakan.

Hal itu disampaikan Bupati Bogor, Rudy Susmanto bersama Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Dandim 0606 Kabupaten Bogor Letkol Inf Henggar Tri Wahono dan pejabat lainnya usai mendatangi event balap lari jalanan di sekitaran Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/3/2025) dini hari.

"Kita masih melihat di beberapa tempat anak-anak muda melakukan balap liar. Maka kita Pemkab Bogor bersama Forkompimda akan mewadahi balapan liar supaya menjadi sesuatu hal yang positif yaitu kita akan wadahi menjadi beberapa pertandingan pertandingan yang legal tidak di jalan lagi, tetapi konsekuensinya adalah kalau masih kita menemukan ada yang balapan liar maka Polres Bogor akan menindak tegas," ucap Rudy, di lokasi.

Nantinya, akan disiapkan tempat balapan yang dilengkapi dengan perlengkapan safety bagi para peserta. Sehingga, kompetisi akan berjalan denhan fair dan tetap memperhatikan faktor keselamatan.

