Arus Mudik Dimulai, 38.012 Penumpang Berangkat dari Stasiun Pasar Senen-Gambir Hari Ini

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menyatakan tren keberangkatan harian kereta api jarak jauh (KAJJ) mulai meningkat pada musim mudik lebaran. Stasiun Pasar Senen dan Gambir merupakan dua stasiun utama yang menjadi titik keberangkatan.

"Sejak dimulainya periode angkutan Lebaran, jumlah penumpang terus mengalami peningkatan," kata Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, Sabtu (22/3/2025).

Ixfan menjelaskan pada hari ini Daop 1 Jakarta akan mengoperasikan sebanyak 83 perjalanan kereta api. Berdasarkan penjualan tiket, maka diprediksi akan ada 38.012 penumpang yang berangkat.

"Untuk keberangkatan pada hari ini, Daop 1 Jakarta mengoperasikan 83 perjalanan KA, dengan total kapasitas 46.258 seat. Hingga saat ini, 38.012 tiket telah terjual, dengan okupansi mencapai 82%," ucap dia.

Adapun rinciannya, sebanyak 45 kereta api akan beroperasi dari Stasiun Gambir. Sementara, 38 di antaranya akan berangkat dari stasiun Pasar Senen.