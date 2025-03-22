Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Mudik Dimulai, 38.012 Penumpang Berangkat dari Stasiun Pasar Senen-Gambir Hari Ini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |14:07 WIB
Arus Mudik Dimulai, 38.012 Penumpang Berangkat dari Stasiun Pasar Senen-Gambir Hari Ini
Arus Mudik Dimulai Gunakan Kereta Api. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menyatakan tren keberangkatan harian kereta api jarak jauh (KAJJ) mulai meningkat pada musim mudik lebaran. Stasiun Pasar Senen dan Gambir merupakan dua stasiun utama yang menjadi titik keberangkatan.

"Sejak dimulainya periode angkutan Lebaran, jumlah penumpang terus mengalami peningkatan," kata Manager Humas Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, Sabtu (22/3/2025).

Ixfan menjelaskan pada hari ini Daop 1 Jakarta akan mengoperasikan sebanyak 83 perjalanan kereta api. Berdasarkan penjualan tiket, maka diprediksi akan ada 38.012 penumpang yang berangkat.

"Untuk keberangkatan pada hari ini, Daop 1 Jakarta mengoperasikan 83 perjalanan KA, dengan total kapasitas 46.258 seat. Hingga saat ini, 38.012 tiket telah terjual, dengan okupansi mencapai 82%," ucap dia.

Adapun rinciannya, sebanyak 45 kereta api akan beroperasi dari Stasiun Gambir. Sementara, 38 di antaranya akan berangkat dari stasiun Pasar Senen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement