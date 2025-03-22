Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Lebaran, Terminal Kampung Rambutan Ramai Didatangi Pemudik

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |14:18 WIB
Jelang Lebaran, Terminal Kampung Rambutan Ramai Didatangi Pemudik
Terminal Kampung Rambutan Mulai Ramai Didatangi Pemudik. Foto: Okezone/Ari Sandita.
JAKARTA - Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada Sabtu (22/3/2025), terpantau sudah ramai didatangi masyarakat yang hendak mudik menggunakan bus. 

Berdasarkan pantauan, di kursi tunggu penumpang Terminal Kampung Rambutan, tampak ada puluhan penumpang. Mereka umumnya hendak ke arah Merak menembus Sumatera.

Banyak penumpang yang membawa banyak barang bawaan, mulai dari tas, koper, hingga karung. Mereka tampak menantikan bus yang bakal diberangkatkan ke tujuannya tersebut.

Pengendali Terminal Kampung Rambutan, Mulyono mengatakan, sejauh ini belum ada peningkatan jumlah penumpang secara signifikan secara menyeluruh. Peningkatan hanya ada pada penumpang yang mengarah ke Sumatera.

"Secara umum memang belum ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan, tapi untuk penumpang arah Sumatera sudah ada mengalami peningkatan," ujar Pengendali Terminal Kampung Rambutan, Mulyono pada wartawan.

(Puteranegara Batubara)

      
