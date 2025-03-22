Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puncak Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi H-3 Lebaran

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |15:15 WIB
Puncak Arus Mudik di Terminal Kampung Rambutan Diprediksi H-3 Lebaran
Ilustrasi Mudik. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Pengendali Terminal Kampung Rambutan, Mulyono menyebutkan, secara umum pemudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur diperkirakan mulai meningkat sejak H-7 Lebaran 2025 hingga puncaknya pada H-3 atau Jumat, 28 Maret 2025.

"Diperkirakan peningkatan terjadi sejak H-7 Lebaran 2025 hingga puncaknya itu tanggal 27-28 Maret," kata Mulyono kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, pada H-9 ini, sudah ada peningkatan jumlah penumpang meski jumlahnya belum begitu signifikan, khususnya mengarah ke Sumatera. Diperkirakan, peningkatan jumlah penumpang ke Sumatera terjadi karena warga yang hendak mudik tak ingin terkena kenaikan tarif tiket.

"Mungkin alasannya mudik lebih awal menghindari kenaikan harga tiket dan punya waktu lebih lama di kampung halaman," tuturnya.

Dia menambahkan, penumpang bus, khususnya para pemudik untuk bertanya ke petugas manakala bingung atau kesulitan memesan tiket agar bisa diberikan bantuan. Apalagi, di Terminal Kampung Rambutan telah dibangun posko-posko sebagai antisipasi mudik-balik Lebaran 2025.

"Sudah kita siapkan posko kesehatan, tenda penumpang, pos terpadu soal pengamanan. Petugas kami juga selalu berjaga," katanya.

(Puteranegara Batubara)

      
