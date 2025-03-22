Tren Mudik Lebih Awal, Stasiun Pasar Senen Mulai Ada Lonjakan Penumpang

JAKARTA - Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat mulai dipadati pemudik pada Sabtu (22/3). Banyak pemudik yang memilih mudik lebih awal.

Pantauan di lokasi pada pukul 16.00 WIB, keramaian Stasiun Pasar Senen terlihat dari penuhnya kursi tunggu yang berada di lobby. Banyak warga yang terlihat membawa barang koper berukuran besar, tak sedikit beberapa di antaranya hanya menggunakan ransel ditambah menjinjing sebuah dus.

Beberapa di antaranya terlihat berangkat bersama keluarga atau kerabatnya. Tak jarang juga pemudik yang terlihat berangkat sendiri.