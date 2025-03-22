Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terminal Lebak Bulus Mulai Dipadati Penumpang Sore Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Maret 2025 |16:56 WIB
Terminal Lebak Bulus Mulai Dipadati Penumpang Sore Ini
Terminal Lebak Bulus
A
A
A

JAKARTA - Terminal bus Lebak Bulus, Jakarta Selatan, mulai pada Sabtu (22/3/2025) sore hari ini, terpantau mulai dipadati oleh para penumpang yang akan mudik menuju kampung halamannya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kursi tunggu sudah terisi penuh oleh para penumpang yang tengah menunggu kedatangan bus yang akan membawanya menuju kampung halaman.

Terlihat, banyak para penumpang yang datang bersama anak istrinya hingga dengan kerabatnya. Tak hanya itu, ada juga para calon penumpang yang masih mengantre di loket untuk membeli tiketnya. 

Meningkatnya jumlah penumpang ini pun diakui oleh komandan regu (Danru) Terminal Lebak Bulus, Irwansyah. Peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi sejak tadi pagi.

"Untuk terminal bantuan Lebak bulus sampai saat ini memang ada sedikit peningkatan sekitar hampir 20 persen, ada peningkatan," katanya saat ditemui di terminal Lebak Bulus.

Irwansyah juga turut menunjukkan data angkutan lebaran di terminal Lebak Bulus sejak pagi hingga siang hari tadi. Sebanyak 20 bis telah berangkat dan membawa 292 orang penumpang.

"Memang bus yang beroperasi di sini tidak banyak, karena disini bus bantuan. Jadi di sini, PO-PO yang beroperasi di sini tujuan Jawa Tengah, Jawa Timur dan ada sebagian Sumatera," ujarnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
