HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Tragis 6 Guru Kontrak Dibakar KKB Papua Hidup-Hidup hingga Tewas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |08:35 WIB
5 Fakta Tragis 6 Guru Kontrak Dibakar KKB Papua Hidup-Hidup hingga Tewas
5 Fakta Tragis 6 Guru Kontrak Dibakar KKB Papua Hidup-Hidup hingga Tewas
A
A
A

YAHUKIMO – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua membakar enam guru kontrak di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3). Akibatnya, 6 guru tersebut tewas mengenaskan.

Petugas gabungan TNI-Polri saat ini sedang mengejar pelaku pembakaran dan pembunuhan 6 guru kontrak tersebut

Berikut ini 5 fakta dari aksi biadab KKB Papua di Yahukimo, Minggu (23/3/2025).

1. Bakar Gedung Sekolah dan Rumah Guru

Kelompok teroris yang sering disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu juga membakar empat bangunan gedung sekolah dan 1 rumah guru di Yahukimo.

2. TNI Sebut Aksi KKB Sangat Biadab

Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan membenarkan peristiwa pembunuhan 6 guru kontrak di Yahukimo.

"OPM penjahat kemanusiaan ini benar-benar sangat biadab tidak berperikemanusiaan telah membunuh dan membakar hidup-hidup enam orang guru," ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan.

3. Dibunuh dalam Rumah

Guru kontrak yang menjadi korban itu diserang saat berada di rumah. Saat itu, KKB melintas dan menyerang serta membunuh seorang guru.

Selanjutnya, KKB Teroris masuk ke dalam rumah dan kemudian kembali menyerang serta membakar rumah sehingga dilaporkan enam orang guru kontrak meninggal.

 

