Heboh! Perwira Polisi dan Anak Buahnya Dipecat karena Lakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis

JAKARTA - Dua anggota kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Brigpol P dan Ipda H diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menyebutkan, kedua polisi itu disidang oleh Majels Etik Polri di ruang tahanan dan titipan (Tahti) Polda NTT pada Kamis (20/3) lalu.

“Brigpol L, anggota Ba Ditlantas Polda NTT, dijatuhi sanksi setelah terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis atau disorientasi seksual. Ia melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta beberapa pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022,” kata Henry, Minggu (23/3/2025).

Berdasarkan surat PUT KKEP/13/III/2025, dia diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, hal yang memberatkan yakni ketidakjujuran dalam pemeriksaan dan perbuatannya yang mencoreng nama institusi Polri.

Kemudian untuk Ipda H, lanjut Henry, dia merupakan personel Ditlantas Polda NTT.

“Dengan alasan yang serupa, melakukan hubungan seksual sesama jenis. Selain itu, ia juga tidak menjaga keutuhan rumah tangga, yang memperburuk citra Polri,” ujarnya.