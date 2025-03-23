Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh! Perwira Polisi dan Anak Buahnya Dipecat karena Lakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |10:24 WIB
Heboh! Perwira Polisi dan Anak Buahnya Dipecat karena Lakukan Hubungan Seksual Sesama Jenis
Ilustrasi Polisi Dipecat/antara
A
A
A

JAKARTA -  Dua anggota kepolisian dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), Brigpol P dan Ipda H diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra menyebutkan, kedua polisi itu disidang oleh Majels Etik Polri di ruang tahanan dan titipan (Tahti) Polda NTT pada Kamis (20/3) lalu.

“Brigpol L, anggota Ba Ditlantas Polda NTT, dijatuhi sanksi setelah terbukti melakukan hubungan seksual sesama jenis atau disorientasi seksual. Ia melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta beberapa pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022,” kata Henry, Minggu (23/3/2025).

Berdasarkan surat PUT KKEP/13/III/2025, dia diberhentikan dengan tidak hormat. Selain itu, hal yang memberatkan yakni ketidakjujuran dalam pemeriksaan dan perbuatannya yang mencoreng nama institusi Polri.

Kemudian untuk Ipda H, lanjut Henry, dia merupakan personel Ditlantas Polda NTT.

“Dengan alasan yang serupa, melakukan hubungan seksual sesama jenis. Selain itu, ia juga tidak menjaga keutuhan rumah tangga, yang memperburuk citra Polri,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/610/3156445/lgbt-Yd7I_large.jpg
Heboh! Grup Gay Lubuklinggau di Facebook Miliki Ribuan Pengikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/519/3154408/viral-WdJe_large.jpg
Kolam Air Hangat Tempat Kaum Gay Digerebek, Petugas Temukan Celana Dalam hingga Kondom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/525/3150270/dedi_mulyadi-W83K_large.jpg
Kutuk Pesta Gay di Puncak Bogor, MUI Jabar Desak Dedi Mulyadi Bersuara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/338/3149770/lgbt-4mxJ_large.jpg
Pesta Gay di Puncak Bogor, Sejumlah Peserta Reaktif HIV hingga Sifilis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149758/lgbt-0Uur_large.jpg
Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, Polisi: Ada Lomba Menyanyi hingga Menari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/338/3149742/pesta_gay-BYqn_large.jpg
Polisi Gerebek Diduga Pesta Gay di Villa Puncak Bogor, 74 Pria Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement