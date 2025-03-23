Momen Gibran hingga Puan Hadiri Ulang Tahun Didit Anak Prabowo

JAKARTA - Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, anak dari Presiden Prabowo Subianto merayakan hari ulang tahunnya. Perayaan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming hingga Ketua DPR, Puan Maharani.

Adapun momen itu diunggah Annisa Pohan dalam akun Instagramnya, Minggu (23/3/2025). Dalam unggahan itu, juga terlihat m Prabowo dan Titiek Soeharto hadir dalam acara.

“About last night. We share something that not many people can understand. Thank [email protected], for getting us together last night, happiest Birthday, wish you all the best,” tulisnya.

“Tentang tadi malam. Kami berbagi sesuatu yang tidak banyak orang bisa mengerti. Terima kasih @didit.hediprasetyo, sudah mempertemukan kami tadi malam, selamat ulang tahun, semoga yang terbaik untukmu,” tulis Annisa Pohan.

Prabowo, Titiek dan Didit mengabadikan momen bersama para hadirin. Mereka berfoto bersama Prabowo yang ada di tengah-tengah mereka.