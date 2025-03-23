Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Gibran hingga Puan Hadiri Ulang Tahun Didit Anak Prabowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |15:49 WIB
Momen Gibran hingga Puan Hadiri Ulang Tahun Didit Anak Prabowo
Momen Gibran hingga Puan Hadiri Ulang Tahun Didit Anak Prabowo (Foto : Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, anak dari Presiden Prabowo Subianto merayakan hari ulang tahunnya. Perayaan tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming hingga Ketua DPR, Puan Maharani.

Adapun momen itu diunggah Annisa Pohan dalam akun Instagramnya, Minggu (23/3/2025). Dalam unggahan itu, juga terlihat m Prabowo dan Titiek Soeharto hadir dalam acara.

“About last night. We share something that not many people can understand. Thank [email protected], for getting us together last night, happiest Birthday, wish you all the best,” tulisnya.

“Tentang tadi malam. Kami berbagi sesuatu yang tidak banyak orang bisa mengerti. Terima kasih @didit.hediprasetyo, sudah mempertemukan kami tadi malam, selamat ulang tahun, semoga yang terbaik untukmu,” tulis Annisa Pohan.

Prabowo, Titiek dan Didit mengabadikan momen bersama para hadirin. Mereka berfoto bersama Prabowo yang ada di tengah-tengah mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191931//bsu-xrFw_large.jpg
Kado Manis untuk Pekerja: BSU Rp600.000 Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3191989//prabowo_dan_luhut-bFNR_large.png
Prabowo Datangi Rumah Luhut: Ada Kabar yang Bikin Presiden Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191956//wakil_menteri_transmigrasi-965k_large.jpg
Wamen Viva Yoga Ajak Pemuda Muhammadiyah Dukung Program Kerakyatan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191932//prabowo-htnv_large.jpg
Prabowo: Di Tengah Natal, Bangsa Indonesia Tak Boleh Lupakan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191924//prabowo-Tmn9_large.jpg
Prabowo Minta Aparatur Pemerintah Tak Libur Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/320/3191888//presiden_prabowo_bertemu_ketua_den_luhut-4rUQ_large.png
Ditemani Didit, Prabowo Sambangi Luhut di Hari Natal 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement