H-8 Lebaran, Volume Kendaraan Melonjak di Sejumlah Gerbang Tol Trans Jawa

JAKARTA - Volume lalu lintas (lalin) melonjak di sejumlah gerbang tol (GT) Wilayah Trans Jawa yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada sembilan hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

VP Corporate Secretary dan Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), Ria Marlinda Paallo mengatakan, di wilayah Jawa Barat sebanyak 76.269 kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama.

"Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 23,13 persen jika dibandingkan lalin normal sebanyak 61.941 kendaraan," katanya, Minggu (23/3/2025).

"Sedangkan untuk kendaraan dari wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 59.474 kendaraan atau naik 8,67 persen dari lalu lintas normal sebanyak 54.727 kendaraan," sambungnya.

Kemudian, di wilayah Jawa Tengah, volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang pada H-10 sampai H-9 periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tercatat sebanyak 37.915 kendaraan atau naik 17 peesen dari lalin normal sebanyak 32.407 kendaraan.

"Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebanyak 28.699 kendaraan atau naik 4,60 persen dari lalu lintas normal sebanyak 27.438 kendaraan," ucapnya.

Lalu, sebanyak 51.742 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 0,90 persen dari lalu lintas normal sebanyak 51.282 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 35.408 kendaraan atau naik 0,49 persen terhadap lalu lintas normal sebanyak 35.234 kendaraan.