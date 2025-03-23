Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

H-8 Lebaran, Volume Kendaraan Melonjak di Sejumlah Gerbang Tol Trans Jawa

Riana Rizkia , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |16:23 WIB
H-8 Lebaran, Volume Kendaraan Melonjak di Sejumlah Gerbang Tol Trans Jawa
Tol Trans Jawa (Foto: Riana Rizkia/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Volume lalu lintas (lalin) melonjak di sejumlah gerbang tol (GT) Wilayah Trans Jawa yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada sembilan hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

VP Corporate Secretary dan Legal PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), Ria Marlinda Paallo mengatakan, di wilayah Jawa Barat sebanyak 76.269 kendaraan menuju Wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama. 

"Total volume kendaraan yang melewati GT Cikampek Utama ini naik 23,13 persen jika dibandingkan lalin normal sebanyak 61.941 kendaraan," katanya, Minggu (23/3/2025).

"Sedangkan untuk kendaraan dari wilayah Timur Trans Jawa tercatat sebanyak 59.474 kendaraan atau naik 8,67 persen dari lalu lintas normal sebanyak 54.727 kendaraan," sambungnya.

Kemudian, di wilayah Jawa Tengah, volume kendaraan GT Kalikangkung menuju Semarang pada H-10 sampai H-9 periode libur Hari Raya Idul Fitri 1446 H, tercatat sebanyak 37.915 kendaraan atau naik 17 peesen dari lalin normal sebanyak 32.407 kendaraan. 

"Untuk kendaraan yang meninggalkan Semarang tercatat sebanyak 28.699 kendaraan atau naik 4,60 persen dari lalu lintas normal sebanyak 27.438 kendaraan," ucapnya.

Lalu, sebanyak 51.742 kendaraan menuju Solo melalui GT Banyumanik atau naik 0,90 persen dari lalu lintas normal sebanyak 51.282 kendaraan. Untuk kendaraan yang menuju Jakarta tercatat sebanyak 35.408 kendaraan atau naik 0,49 persen terhadap lalu lintas normal sebanyak 35.234 kendaraan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lalu lintas tol trans jawa mudik
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191592/pemerintah-4J8j_large.jpg
Libur Nataru 2026, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid untuk Pemudik dan Musafir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/338/3129528/mudik-0bae_large.jpg
One Way Nasional Efektif Bikin Arus Balik Lancar, Pemudik Apresiasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/337/3129463/mudik-Vs5N_large.jpg
Mudik Lebaran Usai, 1,8 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/338/3128980/ilustrasi_mudik_naik_bus_dari_jakarta-9TNi_large.jpg
Jumlah Pemudik Naik Bus di Jakarta Menurun Saat Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/337/3128890/kondisi_jalur_gentong_di_arus_balik_lebaran-3eIu_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Melintas di Jalur Gentong Sepanjang Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025, Motor Juaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/337/3128539/tim_pemantau_kemenko_polkam-N51R_large.jpg
Tim Pemantau Kemenko Polkam: Masyarakat Puas dengan Pelayanan Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement