Cerita Porter Stasiun Pasar Senen: Banyak Dukanya, Momen Mudik Buat Beli Baju Lebaran Anak

Cerita Porter Stasiun Pasar Senen: Banyak Dukanya, Momen Mudik untuk Beli Baju Lebaran Anak (Foto : Okezone)

JAKARTA - Momen mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idulfitri menjadi ladang rezeki bagi segelintir orang salah satunya pekerja porter atau buruh lepas pengangkut barang penumpang. Salah satunya Khamid Porter Stasiun Pasar Senen (53) momen mudik kali ini dimanfaatkan dirinya untuk mencari penghasilan tambahan untuk membeli baju lebaran anaknya.

"Kalau namanya kerja pasti ada suka dukanya ya, ya kalau dukanya ya, banyak dukanya, ya kalau ibaratnya kan yang ditunggu-tunggu sama porter lah ada sedikit tambahan buat keluarga, bisa beli baju lebaran buat anak. Kalau hari-hari biasa cukup buat makan lah, keluarga," kata Khamid saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Minggu (23/3/2025).

Kendati demikian, Khamid tetap akan menyempatkan pulang ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga satu hari di tengah kesibukan bekerja sebagai Porter.

"Saya tetap pulang kampung H-1 Lebaran, nanti H+2 berangkat lagi. Pulang ke Kebumen," ucapnya.

Khamid mengatakan H-8 Lebaran memang terjadi peningkatan pemudik khususnya di Stasiun Pasar Senen. Namun, Ia memprediksi baru pekan depan akan terjadi puncak arus mudik.

"Ya sedikit ada peningkatan, mungkin ramai-ramainya satu minggu ke depannya mungkin ramai. Kalau ini belum seberapa, ibaratnya, ada kenaikan tapi belum full gitu," ujarnya.

Khamid mengaku tidak memasang tarif alias seikhlasnya dalam bekerja sebagai porter stasiun. Namun, PT KAI juga menyiapkan layanan e-porter melalui aplikasi KAI Access dengan tarif Rp38 ribu maksimal dua barang.