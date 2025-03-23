Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cerita Porter Stasiun Pasar Senen: Banyak Dukanya, Momen Mudik Buat Beli Baju Lebaran Anak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |18:42 WIB
Cerita Porter Stasiun Pasar Senen: Banyak Dukanya, Momen Mudik Buat Beli Baju Lebaran Anak
Cerita Porter Stasiun Pasar Senen: Banyak Dukanya, Momen Mudik untuk Beli Baju Lebaran Anak (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Momen mudik ke kampung halaman saat Hari Raya Idulfitri menjadi ladang rezeki bagi segelintir orang salah satunya pekerja porter atau buruh lepas pengangkut barang penumpang. Salah satunya Khamid Porter Stasiun Pasar Senen (53) momen mudik kali ini dimanfaatkan dirinya untuk mencari penghasilan tambahan untuk membeli baju lebaran anaknya. 

"Kalau namanya kerja pasti ada suka dukanya ya, ya kalau dukanya ya, banyak dukanya, ya kalau ibaratnya kan yang ditunggu-tunggu sama porter lah ada sedikit tambahan buat keluarga, bisa beli baju lebaran buat anak. Kalau hari-hari biasa cukup buat makan lah, keluarga," kata Khamid saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Minggu (23/3/2025).

Kendati demikian, Khamid tetap akan menyempatkan pulang ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga satu hari di tengah kesibukan bekerja sebagai Porter. 

"Saya tetap pulang kampung H-1 Lebaran, nanti H+2 berangkat lagi. Pulang ke Kebumen," ucapnya.

Khamid mengatakan H-8 Lebaran memang terjadi peningkatan pemudik khususnya di Stasiun Pasar Senen. Namun, Ia memprediksi baru pekan depan akan terjadi puncak arus mudik. 

"Ya sedikit ada peningkatan, mungkin ramai-ramainya satu minggu ke depannya mungkin ramai. Kalau ini belum seberapa, ibaratnya, ada kenaikan tapi belum full gitu," ujarnya.

Khamid mengaku tidak memasang tarif alias seikhlasnya dalam bekerja sebagai porter stasiun. Namun, PT KAI juga menyiapkan layanan e-porter melalui aplikasi KAI Access dengan tarif Rp38 ribu maksimal dua barang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191809//korlap_porter_stasiun_pasar_senen_khamid-qYnV_large.jpg
Momen Libur Nataru Bawa Berkah bagi Porter Pasar Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/320/3152814//poreter_gunung-C06h_large.jpg
Berapa Bayaran Porter Gunung? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/481/3130679//keseringan_skip_olahraga_pas_lebaran_yuk_simak_tips_berikut_ini-8yeW_large.jpg
Keseringan Skip Olahraga Pas Lebaran? Yuk Simak Tips Berikut Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130515//asdp-AiMs_large.jpg
ASDP Layani 5,82 Juta Penumpang dan 1,3 Juta Kendaraan Selama Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/320/3130365//mudik-xcqk_large.jpg
Jumlah Pemudik Turun Tanda Ekonomi Melemah? Ini Kata Menhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/320/3130237//penumpang_kereta_mudik-JEsX_large.jpg
4,5 Juta Penumpang Naik Kereta saat Lebaran 2025, Ini Kata Pemudik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement