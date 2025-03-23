Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

12.030 Pemudik Padati Stasiun Gambir H-8 Lebaran

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |17:17 WIB
12.030 Pemudik Padati Stasiun Gambir H-8 Lebaran
Stasiun Gambir dipadati pemudik (Foto: M Refi Sandi/Okezone)
JAKARTA - Belasan ribu pemudik memadati Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada H-8 Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 1446 Hijriah/2025 atau Minggu (23/3/2025). 

Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko mengatakan, PT KAI telah menyiapkan 83 perjalanan KA, dengan kapasitas 46.258 tempat duduk. Hingga saat ini, 38.063 tiket telah terjual, sehingga tingkat okupansi mencapai 82 persen.

"Dari Stasiun Gambir, tingkat okupansi mencapai 57 persen, dengan 12.030 seat terjual. Dari Stasiun Pasar Senen, okupansi mencapai 104 persen, dengan 26.033 tiket terjual, melebihi kapasitas normal karena adanya tambahan kapasitas kursi berdiri," kata Ixfan saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta.

Pantauan iNews Media Group di Stasiun Gambir pada Minggu 23 Maret sore ini pemudik tidak terlalu ramai seperti halnya di Stasiun Pasar Senen. Namun, kursi tunggu yang berada di Stasiun Gambir terisi penuh dengan pemudik yang membawa barang bawaan seperti koper, tas jinjing, ransel hingga kardus untuk dibawa ke kampung halaman masing-masing.

Sejumlah pemudik juga mengantre di pos aktivasi layanan face recognition Stasiun Gambir untuk mempermudah dan meminimalisir antrean di pintu masuk Stasiun Gambir.
 

(Arief Setyadi )

      
